Domani e domenica si terranno due appuntamenti di Fratelli d’Italia a Tonfano e Forte dei Marmi. Domani in piazza XXIV Maggio dalle 9 alle 13 a Marina di Pietrasanta gli esponenti del partito della zona incontreranno i cittadini al gazebo informativo. Domenica appuntamento dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 in piazza Garibaldi a Forte dei Marmi, per la prima data regionale dell’evento “Giustizia e Sicurezza”. Si tratta dell’iniziativa promossa a livello nazionale dal partito di Giorgia Meloni nel periodo estivo per illustrare le riforme in corso e che in Toscana avrĂ la sua prima data proprio a Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Due giorni di gazebo FdI. Con i cruciverba tricolori