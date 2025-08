DS DSi DracoDS Versione 1.4 | L’Ultimo Aggiornamento per l’Emulatore di CoCo Dragon su Nintendo DS

wavemotion-dave  ha rilasciato la versione 1.4  di DracoDS, l’emulatore per Nintendo DSDSiXLLL che riporta in vita i classici computer Tandy Color Computer (CoCo 2)  e Dragon 3264. Questa nuova versione introduce miglioramenti significativi, tra cui una migliore gestione dei colori, ottimizzazioni nella velocitĂ e nuove funzionalitĂ . Vediamo nel dettaglio cosa offre! NovitĂ in DracoDS 1.4.  Migliorata la palette di colori per una resa piĂą fedele  Fix alla gestione dell’auto-fire per i joystick  Ottimizzazioni nei modi colore (1C, 2C, 3C e 6C) per maggiore velocitĂ e precisione  Miglioramenti al rendering del “green artifacting mode”  Nuova schermata di avvio dedicata al Dragon 32 Cos’è DracoDS?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: nintendo - emulatore - dracods - versione

[3DS] Red Viper 1.0.0 : L’Emulatore Virtual Boy per Nintendo 3DS - Il Virtual Boy, la sfortunata console a realtà virtuale di Nintendo, ha compiuto 30 anni  dal suo lancio in Giappone.

[DS/DSi] SugarDS 1.0: Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS/DSi - Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi un Nintendo DS o DSi, SugarDS 1.0  è l’emulatore perfetto per rivivere i classici giochi dell’Amstrad CPC! Creato da Dave Bernazzani (wavemotion-dave), questo emulatore offre un’esperienza fedele e ricca di funzionalità per gli amanti dell’iconico computer anni ’80.

[DS/DSi] SugarDS 1.1: L’Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS/DSi - Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi una Nintendo DS o DSi, SugarDS  è l’emulatore perfetto per rivivere i classici giochi dell’Amstrad CPC direttamente sul tuo portatile! Con l’ultima versione 1.

Rilasciato DracoDS v1.2a - Emulatore Tandy CoCo 2 e Dragon 32/64 per Nintendo DS/DSi/XL/LL [aggiornato x1].

Nintendo - Yuzu, accordo per la chiusura dell’emulatore della Switch ... - Nintendo ha annunciato l’intesa da 2,4 milioni di euro con Tropic Haze, società con sede nel Rhode Island che sviluppa e distribuisce Yuzu, un popolare emulatore che secondo la casa giapponese ... Lo riporta repubblica.it

Nintendo, l'emulatore per riprodurre i videogiochi storici sull'iPhone ... - Si tratta di Delta, una versione aggiornata e gratuita di un emulatore progettato appositamente per iOs che supporta giochi per Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy ... Come scrive wired.it