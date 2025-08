Droni sul centro di Kiev | ancora vittime L' hub militare nel mirino distante 20 km

Su e giù per le scale, aggrappandosi alla vita, ma incontrando la morte. È il destino di 18 abitanti di alcune palazzine del quartiere Svjatosyn di Kiev, centrate all'alba dai missili da crociera Iskander. Sono le vittime (assieme a 147 feriti) dell'infernale attacco russo alla capitale, ma all'appello mancano diverse persone, imprigionate sotto le macerie. Missili e droni di Mosca avevano bussato con il loro carico di distruzione all'una di notte, "ma in quel frangente avevamo fatto in tempo a trovare riparo nei rifugi", racconta alla tv Mariya, una delle sopravvissute. Quando ormai la situazione sembrava tornata alla normalità , è arrivata (alle 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni sul centro di Kiev: ancora vittime. L'hub militare "nel mirino" distante 20 km

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania - (Adnkronos) – E' in corso un dialogo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per definire un possibile "mega-accordo" sui droni ad uso militare.

Ultimatum europeo, Putin prende tempo e rilancia: «Pronti a trattare direttamente con Kiev dal 15 maggio» | Droni russi sulla città - Le ultime parole di Putin sugli alleati di Kiev sono un evidente sfregio ai suoi colleghi europei che ieri hanno elaborato la richiesta di tregua.

Russia, la Duma approva un disegno di legge che punisce le ricerche "estremiste" online Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra di Putin contro l'Ucraina https://www.rainews.it/maratona/2025/07/guerra-ucraina-attacchi-droni-kiev-bombar

Droni sul centro di Kiev: ancora vittime. L'hub militare nel mirino distante 20 km; Colpita una maternità a Kharkiv. Distrutto da droni ucraini palazzo di 5 piani a Aleshky in Russia - Mosca, Zakharova: Fornitori armi a Kiev sponsorizzano terrorismo; Droni su Kiev, almeno tre morti.

Attacco su Kiev: colpito un palazzo residenziale, sei morti tra cui un bambino - Tra le vittime un bimbo di sei anni e 82 feriti, incluso un neonato ... altarimini.it scrive

Pioggia di Droni su Kiev, morto anche un bimbo di 6 anni. "Persone sotto le macerie" - Il ministro degli Esteri ucraino: "Serve la massima pressione su Putin" ... Lo riporta msn.com