Droga in un pacco recapitato a casa non era sua Errore nella spedizione giovane assolto

ANCONA – Nel pacco intercettato dalla guardia di finanza c'erano 600 grammi di marijuana che arrivavano dalla Spagna. Fu spedito a casa di un giovane di Policoro, cittadina vicino a Matera, in Basilicata. Era il febbraio del 2021. Alla porta di casa si presentarono i militari della guardia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - pacco - giovane - droga

