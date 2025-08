Dramma a Sant’Anna di Piove di Sacco 71enne è gravissimo | colpito da un pugno di un 16enne davanti alla chiesa

Violenta aggressione a Sant'Anna di Piove di Sacco. Un grave episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Sant'Anna di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Nella serata del 30 luglio, un ragazzo di 16 anni ha colpito con un pugno un uomo di 71 anni, volontario della parrocchia, riducendolo in fin di vita. Il contesto dell'aggressione. Tutto è accaduto sul sagrato della chiesa del paese, dove un gruppetto di giovanissimi stava disturbando con comportamenti eccessivamente rumorosi e irrispettosi del luogo sacro. Dopo i primi rimproveri da parte di alcuni passanti, i ragazzi hanno continuato imperterriti.

