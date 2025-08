I Campionati Italiani 2025 di atletica si disputeranno a Caorle (in provincia di Venezia) nel weekend del 2-3 agosto. La rassegna tricolore rappresenterĂ un’importante tappa di avvicinamento ai Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Si preannuncia un fine settimana particolarmente interessante in terra veneta, con tanti big del panorama nazionale pronti a mettersi in mostra con l’intento di firmare delle prestazioni degne di nota. Gianmarco Tamberi tornerĂ in pedana, pronto a sfidare Matteo Sioli, Stefano Sottile e Manuel Lando nel salto in alto. Nadia Battocletti si cimenterĂ sui 5000 e 1500 metri, poi lo show nel salto in lungo con Mattia Furlani e Larissa Iapichino, mentre Andy Diaz ed Erika Saraceni illumineranno il salto triplo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv i Campionati Italiani 2025 di atletica: orari, programma, streaming