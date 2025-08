Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono

Chiunque sia andato almeno una volta a Roma non ha potuto non visitare la Fontana di Trevi e lasciarsi cullare dallo scorrere dell’acqua, scattando una foto e lanciando una monetina come portafortuna. LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >> Nessuno, tuttavia, si è mai chiesto che fine fa l’acqua che esce: essa è controllata da Acea che monitora anche l’impianto di illuminazione artistica del monumento. Acqua della Fontana di Trevi? Cosa sapere. Acea, azienda comunale energia e ambiente, lavora costantemente e quotidianamente affinché l’acqua di Fontana di Trevi a Roma sia pulita e non vada sprecata. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: acqua - fontana - trevi - finire

La Fontana a sfera del Murialdo rinasce tra luci e acqua | FOTO - Un'opera d'arte che torna a vivere, un angolo di città che si riaccende: la Fontana a sfera del Murialdo rinasce.

Acqua con valori di clorito oltre i limiti: vietato bere dalla fontana - Il sindaco di Sant'Angelo d'Alife, Michele Caporaso, ha firmato l'ordinanza che vieta, in via preventiva e cautelativa, l'utilizzo di usare l'acqua a scopo potabile.

La fontana di piazza delle Erbe è un colabrodo, continua a perdere acqua da nuove fessure | FOTO - La fontana di piazza delle Erbe continua a perdere acqua e la situazione è in costante peggioramento.

Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono; Dietro le acque meravigliose della Fontana di Trevi; Dove vanno a finire le monete della Fontana di Trevi?.

Fontana di Trevi, aperta la passerella: multa da 50 euro a chi getta ... - il tradizionale rito che dà titolo a tornare nella Capitale può costare fino a 50 euro, cioè ... Riporta roma.corriere.it

Fontana di Trevi, torna l'acqua: l'accesso sarà consentito a 400 ... - Fontana di Trevi, torna l'acqua: l'accesso sarà consentito a 400 persone per volta (e per ora senza ticket) Manutenzione straordinaria in occasione del Giubileo: costo 327mila euro 3 Minuti di ... Come scrive ilmessaggero.it