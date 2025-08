Tra ville sul mare, fiumi e terme: la vacanza perfetta 2.000 anni fa. Con il caldo che infuoca le città moderne, è naturale chiedersi: come affrontavano l’estate gli antichi Romani? La risposta è sorprendentemente raffinata. Già oltre duemila anni fa, la società romana aveva sviluppato un vero e proprio “sistema vacanze”, fatto di viaggi verso il mare, terme, gite in campagna e bagni rinfrescanti in fiumi e laghi. Una pausa dal Foro: l’estate romana era. al mare. Nel periodo più caldo dell’anno, le élite di Roma lasciavano volentieri la capitale – polverosa, caotica e soffocante – per rifugiarsi nelle loro ville estive sul litorale tirrenico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dove andavano a fare il bagno d’estate gli antichi Romani?