Douglas Luiz Nottingham Forest gli inglesi non monitorano solo il brasiliano! Gli inglesi sono stuzzicati anche da quel centrocampista del Milan | di chi si tratta!

Douglas Luiz Nottingham Forest, il centrocampista brasiliano non è l’unico nome che piace agli inglesi: c’è spazio per quel giocatore del Milan. Il Nottingham Forest sta intensificando il suo interesse per i giocatori che militano nell’attuale Serie A. L’ultimo obiettivo dichiarato che risponde al nome di Yunus Musah. Come sottolineato dal giornalista Luca Bianchin su X, l’ interesse del club inglese è diventato concreto nelle ultime settimane: i contatti sono continuativi tra le parti e c’è la possibilitĂ che presto arrivi un’offerta ufficiale per il centrocampista del Milan in via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

