Douglas Luiz Juventus si sta per sciogliere il primo nodo! Il Nottingham Forest accelera per il brasiliano | trattative in corso Formula contratto e tutto quello che c’è da sapere

Douglas Luiz Juventus, apertura al Nottingham Forest: si tratta sulla formula del trasferimento con opzione. Il futuro di Douglas Luiz potrebbe presto prendere una nuova direzione. Il centrocampista brasiliano classe 1998, arrivato la scorsa estate alla Juventus nello scambio con l’Aston Villa, è giĂ finito al centro delle trattative per un possibile trasferimento in Premier League. Come riportato da Nicolò Schira, il Nottingham Forest ha intensificato i contatti con il club bianconero, presentando una proposta per il suo arrivo in prestito. Secondo quanto rivelato, Douglas Luiz ha giĂ dato il proprio assenso al trasferimento, manifestando disponibilitĂ a firmare un contratto con scadenza 2030 e un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione piĂą bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, si sta per sciogliere il primo nodo! Il Nottingham Forest accelera per il brasiliano: trattative in corso. Formula, contratto e tutto quello che c’è da sapere

Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Douglas Luiz: un flop sconcertante C'erano grandi aspettative in estate sull'approdo in bianconero di Douglas Luiz, atteso come il regista capace di rivitalizzare il centrocampo juventino.

