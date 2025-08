Douglas Luiz Juve tre club inglesi in pressing | contatti continui e volontà netta del giocatore La storia con i bianconeri può già considerarsi terminata?

Douglas Luiz Juve, tre club inglesi in pressing per portare il centrocampista nuovamente in Premier: le ultimissime. Il futuro di Douglas Luiz è sempre piĂą lontano dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano, arrivato pochi mesi fa a Torino nell’ambito dell’operazione che ha portato Iling-Junior e Barrenechea all’Aston Villa, è finito nuovamente al centro del mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, sarebbero almeno tre i club della Premier League ad aver avviato un contatto diretto con l’entourage del calciatore per sondare la possibilitĂ di un trasferimento immediato. La Juve – che ha investito molto su Douglas Luiz, puntando su di lui come perno del centrocampo – è perfettamente a conoscenza delle trattative in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, tre club inglesi in pressing: contatti continui e volontĂ netta del giocatore. La storia con i bianconeri può giĂ considerarsi terminata?

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz via dalla Juve, forse succede davvero: il club è quello giusto… - Il tentativo del Nottingham Forest per riportare Douglas Luiz in Premier League sta entrando nel vivo. tuttosport.com scrive

Comolli: “Vlahovic via dalla Juve solo per una bella offerta. Douglas Luiz ha chiesto scusa” - Il primo bilancio stagionale del nuovo dg bianconero: “Siamo un club grande e attrattivo alla pari del Liverpool. Lo riporta msn.com