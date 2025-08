Dotazione organica docenti 2025 26 | ecco la mappa dei posti Decreto e Tabelle

Pubblicato il decreto che definisce la dotazione organica del personale docente per l'anno scolastico 20252026. Il provvedimento stabilisce il numero di posti comuni, di sostegno e per l'educazione motoria, delineando la struttura delle cattedre a livello nazionale e regionale per il prossimo anno scolastico. La dotazione organica dei posti comuni Il Ministero ha definito in . Dotazione organica docenti 202526: ecco la mappa dei posti Decreto e Tabelle .

Organici 2025/26: le indicazioni del Ministero agli uffici regionali confermano i 5.660 posti comuni in meno e i 1.866 di sostegno in più; Organici docenti 2025/26, istruzioni e novità. 5.660 insegnanti in meno per calo alunni, + 1.866 su sostegno. NOTA; Parco nazionale Gran Sasso-Laga: nuovi posti di lavoro in pianta organica e miglior funzionamento per il parco.

Organici docenti 2025/26: 614.572 posti comuni, 128mila posti sul sostegno. DECRETO e TABELLE per regione - 121 del 25 giugno 2025 con il quale sono state rese note le dotazioni organiche per il personale ...

Organici ATA 2025 2026: confermati i posti dello scorso anno, ecco la Nota del Ministero - Per l'anno scolastico 2025/2026, gli organici del personale ATA rimangono invariati, con la novità dell'esclusione dei DSGA dal conteggio.