Doppio pattuglione della polizia nel centro storico sequestrata droga

La polizia, negli ultimi giorni, ha organizzato due servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico, finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità e alla tutela del decoro urbano, nelle aree di maggior criticità . I servizi sono stati articolarti mediante passaggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

