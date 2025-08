Doppio evento sul lago Torna l’incanto di Puccini con Tosca e Turandot

Il sipario del gran Teatro Puccini di Torre del Lago si alza di nuovo sull’incanto di Tosca e Turandot. Nel terzo weekend del 71° Festival tornano le sontuose regie di Alfonso Signorini, ma il cast muta ogni sera e porta sulla scena, ancora una volta, le grandi voci del panorama internazionale. Stasera (ore 21.15) a vestire i panni di Tosca sarĂ Eleonora Buratto. Il noto soprano, richiestissimo nei maggiori teatri di tutto il mondo, affronta il palcoscenico viareggino per la prima volta. Al suo fianco altri due "debuttanti" d’eccezione: il tenore Michael Fabiano come Cavaradossi e il baritono Mikolaj Zalasinski come Scarpia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppio evento sul lago. Torna l’incanto di Puccini con Tosca e Turandot

In questa notizia si parla di: tosca - lago - incanto - puccini

Standing ovation, 3.400 spettatori e un cast strepitoso per La Tosca diretta da Alfonso Signorini, che ha curato anche i costumi, al Festival Pucciniano di Torre del Lago - Un'autentica ovazione per il regista che ha rivisitato le atmosfere di Rainer Werner Fassbinder e Derek Jarman Una prima da record quella de La Tosca con la regia di Alfonso Signorini a Torre del Lago: incasso record, tremilaquattrocento spettatori tra cui molti personaggi noti come Pierluigi

Doppio evento sul lago. Torna l’incanto di Puccini con Tosca e Turandot; Avvio con Tosca sold out per Festival Puccini a Torre del Lago; Torre del lago, il programma del Festival Pucciniano 2024.

Terzo weekend del Festival Puccini: Tosca e Turandot tornano in scena a Torre del Lago - Dal 1 al 3 agosto il Gran Teatro all’aperto ospita i due allestimenti firmati da Alfonso Signorini, tra debutti vocali, concerti e incontri con gli artisti ... luccaindiretta.it scrive

la serata inaugurale del festival puccini 2025 a torre del lago con tosca sold out e incasso record - Viareggio registra un successo record con Tosca diretta da Alfonso Signorini, oltre 3. Da gaeta.it