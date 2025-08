Doppio argento per Sofia La Chimera esalta i baby

di Matteo Marzotti Medaglie internazionali per Sofia Napoli. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è stata convocata per la prima volta dalla nazionale italiana giovanile per partecipare all’ EYOF - European Youth Olympic Festival di Skopje in Macedonia dove è riuscita a ribadire le proprie qualitĂ tecniche e caratteriali a confronto con le migliori coetanee di tutto il continente. A confermarlo sono le ottime prestazioni nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista con Napoli che ha portato un contributo ai due argenti conquistati dalla squadra azzurra, mentre a livello individuale ha ben figurato nei 200 misti in cui ha centrato l’accesso alla finale e in cui ha raggiunto il quarto posto ad appena quattro decimi dal podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doppio argento per Sofia. La Chimera esalta i baby

