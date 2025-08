Doppia coltellata di Zielinski: nuovo sgarro sul mercato al Napoli Il Maradona prepara i fischi"> Zielinski non si è accontentato di aver fatto un primo sgarro al Napoli approdando all’Inter. Pronto a lasciare i nerazzurri. Piotr Zielinski è uno di quei casi in cui le aspettative erano alte, ma la realtĂ ha raccontato un’altra storia. Dopo anni da protagonista silenzioso a Napoli, in cui ha incantato con classe e intelligenza tattica, il passaggio all’Inter sembrava il coronamento perfetto. Tanti lo vedevano pronto per il salto definitivo, in una squadra costruita per vincere. Ma la prima stagione in nerazzurro è stata opaca, quasi invisibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

