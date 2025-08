Dopo il forfait a quattro tornei Matteo va a Montecarlo per allenarsi con Jannik Musetti eliminato a Toronto Sinner tende una mano all’amico Berrettini

Dopo il quarto forfait consecutivo ad un torneo da parte di Matteo Berrettini, ci sono buone notizie per i tifosi del tennista capitolino. Il romano salterĂ anche il torneo di Cincinnati, dopo aver rinunciato alle prove di Gstaad, Kitzbuehel e Toronto, ma sui social ha postato una foto nella quale è ritratto al fianco del numero uno del mondo, Jannik Sinner, dopo un allenamento congiunto svolto a Montecarlo. "Step by step with the best", che tradotto significa: "Passo dopo passo col migliore". Il tutto lascia ben sperare per il ritorno sulla scena del giocatore capitolino, in vista soprattutto degli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo il forfait a quattro tornei, Matteo va a Montecarlo per allenarsi con Jannik. Musetti eliminato a Toronto. Sinner tende una mano all’amico Berrettini

