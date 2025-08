Dopo il boom di Hanno ucciso l’uomo ragno arriva la seconda parte della saga che vede protagonisti Max Pezzali e Mauro Repetto

P oche canzoni raccontano gli anni ’90 italiani come quelle degli 883. Con testi immediati e melodie che restano in testa, Max Pezzali e Mauro Repetto hanno lasciato un segno profondo in chi è cresciuto tra walkman, motorini e sogni a cielo aperto. Dopo il successo della serie firmata da Sydney Sibilia, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Sky rilancia con Nord Sud Ovest Est, nuovo capitolo targato in arrivo nel 2026 su Sky e in streaming su Now. Un primo video di backstage mostra il cast sul set e regala le prime anticipazioni: tra ritorni attesi, atmosfere riconoscibili e nuove dinamiche, la storia riparte da dove si era interrotta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

