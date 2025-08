Dopo 33 anni chiude La Vie en Rose lo storico negozio di moda femminile al Politeama

Il Politeama dice addio a un pezzo della sua storia. Dopo 33 anni chiude La Vie en Rose, lo storico negozio di moda femminile in via Emerico Amari. La resa arriva dopo anni di cantieri - l'ultimo sul prospetto di uno storico palazzo di proprietà dell'opera pia Istituto Santa Lucia sul quale un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: anni - storico - chiude - rose

Dopo 33 anni chiude La Vie en Rose, lo storico negozio di moda femminile al Politeama; Trevozzo: la stagione delle feste ha il profumo delle rose; Chiude la storica fiorista Rita: È ora della pensione.

Dopo 33 anni chiude La Vie en Rose, lo storico negozio di moda femminile al Politeama - Il brand e l'unica dipendente resistono in altri punti vendita, ma in via Emerico Amari l'insegna cede ai cantieri che hanno determinato un calo del fatturato. Da palermotoday.it

