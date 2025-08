Donne vittime di violenza di tratta e persone fragili dalla Regione un investimento di oltre 2,3 milioni di euro

Azioni orientative, percorsi formativi, tirocini e misure di supporto a sostegno dell’inclusione attiva di persone in situazione di fragilitĂ , per promuovere le pari opportunitĂ , la non discriminazione, la partecipazione e migliorare l’occupabilitĂ . La Regione Emilia-Romagna ha approvato 16. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dalla Regione ecco 18 milioni per persone con disabilitĂ gravissima ad aprile - Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali in favore di persone con disabilitĂ gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di aprile 2025.

