Arriva da Sky una conferma che ha fatto saltare dalla sedia i tifosi dell’Inter, di gioia, si intende. Quella tra Donnarumma e l’Inter sembra una trattativa ben diversa da una semplice ipotesi. Gianluigi Donnarumma è abituato a vivere al centro della scena, ma stavolta non c’è un rigore parato nĂ© una notte da eroe in Nazionale. A far parlare è il silenzio che circonda il suo futuro. Il contratto con il Paris Saint-Germain scade nel giugno 2026, ma di rinnovo, almeno per ora, non si parla. E quel silenzio, in un calcio fatto di opportunitĂ e calcoli, diventa subito un segnale. L’impressione è che il portiere classe ’99 sia entrato in una fase interlocutoria con il club parigino, una di quelle zone grigie in cui i top club europei cominciano a muoversi quando non sono sicuri del da farsi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Donnarumma-Inter, Sky conferma tutto: c’è la data