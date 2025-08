Donna ruba merce per 800 euro da Acqua & Sapone e poi scappa in auto col complice

Due milanesi sono stati arrestati per furto aggravato ai danni del punto vendita Acqua & Sapone di Canossa, Reggio Emilia. I due, un uomo e una donna, sarebbero arrivati sul posto a bordo di un'autovettura, con l'uomo alla guida e la donna incaricata di entrare nel negozio. Quest'ultima si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Grave incidente nel lago di Como: morta la donna caduta in acqua - Tragico incidente nelle acque del lago di Como, a Gera Lario, dove ha perso la vita una donna di 63 anni, la brianzola Maria Elisa Casadio Lombini.

