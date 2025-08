Donna di 59 anni morta nell’incendio della sua casa a Locate Triulzi

Una donna di 59 anni è morta questa notte a seguito di un incendio scoppiato intorno alle 4.30 all’interno del suo appartamento in via Benedetto Secondo 1C nel comune di Locate Triulzi. Incendio nella notte a Locate Triulzi, morta una donna di 59 anni Malgrado il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Donna di 59 anni morta nell’incendio della sua casa a Locate Triulzi

