donazione di libri al calcit da parte della biblioteca

Arezzo, 1 agosto 2025 – Sono 480 i volumi dalla Biblioteca Città di Arezzo donati al Calcit. Si tratta di libri relativi al patrimonio dismesso dall'istituzione che potranno essere venduti dall'associazione di volontariato durante manifestazioni ed eventi finalizzati alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori. Un gesto di attenzione e partecipazione ai temi cari alla sede aretina del Calcit e la prosecuzione di un impegno per la diffusione del libro e della lettura in tutto il territorio con iniziative come il mantenimento delle sezioni distaccate presso i due supermercati aretini di Unicoop Firenze, la donazione di libri ad associazioni come Donne Insieme, che si occupa di accoglienza, integrazione e tutela delle donne italiane e straniere, e la recente collaborazione attivata con il Museo nazionale archeologico di Arezzo per il booksharing, con una casetta per lo scambio dei libri situata presso il parco dell'anfiteatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

