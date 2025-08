Donati gli organi di piccoli pazienti storie di altruismo a Napoli | Grazie ai genitori hanno scelto la vita nonostante il profondo dolore

Due donazioni di organi rese possibili grazie all'immensa generosità delle famiglie dei piccoli pazienti. Donazioni che hanno permesso di dare speranza a diversi bambini in attesa di trapianto in diverse zone d'Italia. Sono le storie che provengono da Napoli dove, all'ospedale Santobono Pausilipon, sono stati effettuati ben due prelievi multiorgano in poche settimane.

In questa notizia si parla di: organi - pazienti - storie - napoli

