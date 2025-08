Donald Trump annuncia una serie di nuovi dazi anche al Canada

Il presidente Donald Trump ha presentato il 31 luglio nuovi dazi a quasi settanta paesi, tra cui uno straordinario 35 per cento sul vicino Canada, nel tentativo di rimodellare il commercio globale a vantaggio dell'economia statunitense.

