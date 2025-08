Domani il torneo al Golf Club Punta Ala ’Coppa Ruffino’ Altra edizione record

Si svolgerà domani sul green del Golf Club Punta Ala la 42° edizione della Coppa Ruffino, gara a squadre che si gioca con formula 4 palle la migliore, 3 categorie. Il torneo fa parte dei 5 eventi del Grande Slam di Punta Ala. Da quando il torneo è tornato a Punta Ala, per volontà della baronessa Anna Tassinari Ruffino Duprè, la gara ha sempre avuto un crescendo di partecipanti: quest’anno è già sold out e c’è una lista d’attesa per la partecipazione. La "Coppa Ruffino" è una gara storica e prestigiosa nel panorama nazionale che dallo scorso anno è entrata appunto a far parte del "Grande Slam" del Golf Club Punta Ala portando a sei gli appuntamenti che danno punti utili per poi eleggere il miglior golfista della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

