Dolci d' estate | Romolo propone l' irresistibile Biscake

Tutti a leccarsi i baffi, grazie all'arte dolciaria del maestro Remo Mazza della storica Pasticceria Romolo di Salerno. Per la gioia dei golosi, infatti, "nasce" ka biscake, alias pan di spagna leggero al biscotto cremoso, cioccolato al latte e biscotto, crema leggera al biscotto e croccante alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

romolo - biscake - dolci - estate

