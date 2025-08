Doctor Who Billie Piper non chiarisce i dubbi sul suo futuro nella serie | Devo stare attenta a ciò che dico

L'attrice, in passato interprete di Rose, ha parlato della sua nuova apparizione in Doctor Who lasciando in sospeso i dubbi sul suo ruolo. I fan della serie Doctor Who sono rimasti in attesa di scoprire cosa accadrà dopo la rigenerazione avvenuta al termine della quindicesima stagione. Ncuti Gatwa sembra aver passato il testimone a Billie Piper, volto molto amato e noto dai fan del Signore del tempo, tuttavia i dubbi riguardanti quanto accaduto sono ancora rimasti in sospeso. Il coinvolgimento di Billie Piper in Doctor Who L'interprete di Rose nello show cult britannico non ha infatti ancora confermato di essere il sedicesimo Dottore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doctor Who, Billie Piper non chiarisce i dubbi sul suo futuro nella serie: "Devo stare attenta a ciò che dico"

