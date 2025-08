Docenti di religione | fine della precarietà? Tra giurisprudenza riforme e stabilizzazioni

L’insegnamento della religione cattolica rappresenta da decenni una componente rilevante del panorama scolastico italiano. Tuttavia, dietro la sua storica presenza nelle aule si cela una lunga e complessa vicenda di precarietà lavorativa. I docenti di religione hanno vissuto per anni in una condizione di incertezza contrattuale, spesso assunti con contratti a termine reiterati in modo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: religione - docenti - precarietà - fine

Decreto PA, accolti gli emendamenti Anief sul reclutamento dei docenti di religione cattolica: le novità - Il Decreto PA, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti modifiche al sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

È ancora utile studiare Latino e Greco? E la Religione? Non per i genitori. La reazione dei docenti, “con il Latino si impara a ragionare e ad esercitare la pazienza. Non siamo un jukebox” - Il recente sondaggio riportato da Orizzonte Scuola ha scatenato un acceso dibattito online: studenti e genitori propongono meno religione e lingue antiche, chiedendo più matematica e supporto psicologico.

Immissioni in ruolo docenti religione cattolica: 1.276 posti in più, obiettivi 4500 stabilizzazioni dal 1° settembre - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali per illustrare lo schema di decreto interministeriale sugli organici regionali per l'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2025-2026.

Rimini, prof supplente per 8 anni vince contro il ministero: «Eccesso di precariato, io risarcito con 27 mila euro»; Abuso di contratto a termine, risarcimento di 41mila euro: la sentenza fa scuola; Eccesso di precariato, docente di religione risarcito dal Ministero.