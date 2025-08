Doccia in giardino finisce su Street View | 56enne di Gallipoli denuncia Google e chiede 80mila euro

Un 56enne di Gallipoli fa causa a Google chiedendo 80mila euro: Street View lo avrebbe ritratto mentre faceva la doccia in giardino. L’uomo denuncia danni all’immagine. Google nega tutto. Il caso è al Tribunale di Lecce, nuova udienza il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sono stato deriso, ho provato imbarazzo ed estrema vergogna”: immortalato da Street View a torso nudo mentre fa la doccia in giardino, 56enne di Gallipoli fa causa a Google - Una doccia estiva nel cortile di casa o una passeggiata in costume sulla pubblica via? E un volto “ben riconoscibile” o una figura “ irriconoscibile ” anche con lo zoom? Sarà i l Tribunale civile di Lecce a dover dirimere due versioni dei fatti diametralmente opposte, al centro di una causa per violazione della privacy intentata da un uomo di 56 anni di Gallipoli contro il colosso globale Google.

Gallipoli, si fa la doccia in giardino e finisce su Street View: 56enne fa causa a Google - Il protagonista della vicenda, un uomo di 56 anni, ha spiegato di essere stato ritratto nel momento in cui faceva la doccia all’aperto, nel giardino di casa, vicino alla recinzione.

