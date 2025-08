Dj morto a Ibiza il padre | Aperta inchiesta per omicidio preterintenzionale

La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio preterintenzionale in merito alla morte di Michele Luca Noschese, il dj napoletano noto come Godzi, deceduto a Ibiza il 19 luglio scorso in circostanze ancora da chiarire. La conferma arriva direttamente dal padre, Giuseppe Noschese, medico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

