Dj Gozi sequestrata la salma | aperta fascicolo per omicidio preterintenzionale

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Roma, che indaga sulla morte di Michele Noschese, conosciuto come Dj Godzi, napoletano deceduto a Ibiza in circostanze ancora non chiare, ha disposto il sequestro della salma: gli inquirenti romani, competenti ad indagare sui fatti riguardanti i cittadini italiani all’estero, hanno aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. L’ipotesi è dunque che l’uomo sia morto in seguito al trattamento dei poliziotti spagnoli che l’hanno immobilizzato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dj Gozi, sequestrata la salma: aperta fascicolo per omicidio preterintenzionaleÂ

