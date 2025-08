Dj Godzi morto ad Ibiza il pm romano sequestra la salma | Omicidio preterintenzionale

Omicidio preterintenzionale. È questa l?accusa mossa dalla Procura di Roma, nell?ambito dell?inchiesta italiana sulla morte di Michele Noschese, meglio noto come dj Godzi,.

Dj Michele "Godzi" trovato senza vita: si indaga per omicidio - È deceduto in Spagna, in circostanze ancora da chiarire, Michele Noschese, 35 anni, originario di Napoli e conosciuto nel mondo della musica elettronica con il nome d’arte di dj Godzi.

DJ Godzi morto a Ibiza: famiglia denuncia omicidio volontario - Michele Noschese muore dopo l’intervento della Guardia Civil: padre contesta la ricostruzione ufficiale.

Deejay Godzi morto a Ibiza: Michele Nochese aveva 35 anni, si indaga per omicidio. Gli amici: «Picchiato dalla polizia dopo la festa» - Il dj e producer napoletano Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Ibiza, dove viveva da circa dieci anni.

