Dj Godzi morto a Ibiza pm sequestra la salma | scatta l?accusa di omicidio

Omicidio preterintenzionale. È questa l'accusa mossa dalla Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta italiana sulla morte di Michele Noschese, meglio noto come dj Godzi,.

Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a Ibiza a 35 anni. Il padre accusa la polizia - +++ 22 luglio 2025, ore 10.18 +++ Cosa è successo a Michele Noschese, in arte dj Godzi?. Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi, è morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Ibiza.

Dj Godzi morto a Ibiza, le due versioni e l'accusa della famiglia: ¬ęAutopsia fatta male¬Ľ. Il racconto dell'amico che cambia tutto - In una vicenda - quella della morte a Ibiza del¬†dj¬†napoletano Michele Noschese - fatta di ricostruzioni contraddittorie, testimonianze confuse e reticenze, neppure l'autopsia, che.

