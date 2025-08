Dj Godzi morto a Ibiza la procura italiana sequestra la salma | ipotesi è omicidio preterintenzionale

La salma di Michele?Noschese bloccata dalla Procura di Roma: ci sarebbero fratture alla gabbia toracica. La versione della famiglia contrasta con quella della Guardia Civil spagnola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dj Godzi morto a Ibiza, la procura italiana sequestra la salma: ipotesi è omicidio preterintenzionale

Morte Michele Noschese, la procura di Roma dispone il sequestro della salma e una nuova autopsia - Le indagini italiane sulla morte di Michele Noschese, il dj 35enne deceduto a Ibiza, hanno registrato un’importante evoluzione: il pubblico ministero di Roma Francesco Basentini ha disposto il sequestro del corpo e l’esecuzione di una seconda autopsia, dopo quella già condotta in Spagna.

Dj Godzi, sequestrata la salma: «Michele Noschese morto per il trattamento dei poliziotti spagnoli che l'hanno immobilizzato» - La procura di Roma, che indaga sulla morte di Michele Noschese, conosciuto come Dj Godzi, napoletano deceduto a Ibiza in circostanze ancora non chiare, ha disposto il sequestro della salma: ... Come scrive msn.com

