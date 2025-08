Dj Godzi morto a Ibiza la procura di Roma ora indaga per omicidio preterintenzionale | disposto il sequestro della salma

La procura di Roma ha disposto il sequestro della salma di Michele Noschese alias Dj Godzi, il dj e producer napoletano di 35 anni morto in circostanze poco chiare a Ibiza nella notte tra il 18 e 19 luglio scorsi. La procura ha anche aperto un fascicolo al riguardo: l’ipotesi di reato è quella di omicidio preterintenzionale. Noschese, trasferitosi a Ibiza da circa dieci anni, era noto nel panorama della musica elettronica internazionale, con esibizioni frequenti in città come New York, Londra, Parigi e Barcellona. La sua carriera, avviata a Napoli, lo aveva visto lasciare persino una promettente strada nel calcio professionistico in Svizzera per inseguire il sogno del dj set. 🔗 Leggi su Open.online

Dj Godzi morto a Ibiza, la procura italiana sequestra la salma: ipotesi è omicidio preterintenzionale

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Dj Godzi. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, infatti, gli esami medico-legali compiuti su richiesta della famiglia sul cadavere di Michele Noschese, morto una settimana fa a Ibiza, hanno evidenziato che

