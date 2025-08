Dj Godzi morto a Ibiza ipotesi omicidio preterintenzionale Procura di Roma sequestra la salma il padre Giuseppe Noschese | Vogliamo giustizia

Il 35enne napoletano è deceduto a Ibiza in circostanze poco chiare. La Procura di Roma apre un’indagine per omicidio preterintenzionale. La famiglia accusa la polizia spagnola: “Segni di violenze sul corpo” La morte di Michele Noschese, noto con il nome d’arte di Dj Godzi, ha scosso profondam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dj Godzi morto a Ibiza, ipotesi omicidio preterintenzionale, Procura di Roma sequestra la salma, il padre Giuseppe Noschese: "Vogliamo giustizia"

In questa notizia si parla di: godzi - ibiza - omicidio - preterintenzionale

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

Il dj napoletano Godzi morto a Ibiza: “Picchiato in casa dalla polizia” - Michele Noschese, 35 anni, viveva da anni alle Baleari. Gli agenti spagnoli sono intervenuti durante una festa, allertati dai vicini per il volume troppo alto

Dj Godzi morto ad Ibiza, la polizia: «È stato un malore», il papà: «È stato ucciso» - «Il nostro consolato di Barcellona, che è quello competente, sta seguendo la situazione, ed il Console si è già spostato ad Ibiza».

Dj Godzi morto a Ibiza, si indaga per omicidio preterintenzionale: le ultime news | Sky TG24 Vai su X

Un esposto per omicidio volontario nei confronti della polizia di Ibiza è stato presentato alla magistratura spagnola da Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj e producer noto come Godzi, morto sull’isola delle Baleari in circostanze ancora da ch Vai su Facebook

Dj Godzi, sequestrata salma: si indaga per omicidio preterintenzionale; La procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio preterintenzionale per la morte a Ibiza del dj italiano Michele Noschese; Dj Godzi morto a Ibiza, la Procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale: si farà una nuova autopsia.

Morte Michele Noschese, la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale - Sequestrata la salma di ‘Dj Godzi’, il 35enne napoletano deceduto a Ibiza dopo l’intervento della polizia spagnola. Come scrive quotidiano.net

Morte Dj Godzi, sequestrata la salma: aperto fascicolo per omicidio preterintenzionale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Dj Godzi, sequestrata la salma: aperto fascicolo per omicidio preterintenzionale ... Riporta tg24.sky.it