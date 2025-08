Diventa un eroe della tua città | al via il bando per Vigili del Fuoco volontari

Hai tra i 18 e i 45 anni e desideri metterti al servizio della tua comunità ? Questa è la tua occasione. Il Comune di Rovereto ha ufficialmente aperto il bando per l’arruolamento di 10 Vigili del fuoco volontari in servizio attivo. Un’opportunità concreta per chi sogna di fare la differenza e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: bando - vigili - fuoco - volontari

Il Comune assume otto vigili: pubblicato il bando di concorso pubblico - È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e prova di efficienza fisica, per l’assunzione di otto vigili urbani.

Concorso vigili del fuoco 2025: bando per 17 vice direttori ginnico sportivi, domande entro l’8 agosto [Bando] - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando di concorso pubblico 2025 per l’assunzione di 17 vice direttori ginnico sportivi all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Diventa un eroe della tua città : al via il bando per Vigili del Fuoco volontari - Hai tra i 18 e i 45 anni e desideri metterti al servizio della tua comunità ? Questa è la tua occasione.

Diventa un eroe della tua città : al via il bando per Vigili del Fuoco volontari; Vigili del fuoco volontari di Aldeno, avviata la gara per la nuova caserma; Arruolati nel corpo dei vigili del fuoco volontari.

Concorso Vigili del fuoco per ispettori tecnico scientifici. Bando per diplomati 2025 - Il Ministero dell’Interno ha bandito il concorso per ispettori tecnico - Secondo ticonsiglio.com

Lazio: selezione per Operatori Vigili del Fuoco, con scuola dell’obbligo. Assunzioni presso il Ministero dell’Interno. Bando 2025 - La Regione Lazio ha indetto una selezione per assunzioni di operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a tempo indeterminato. Da ticonsiglio.com