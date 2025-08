Ditto travestimenti in Pokémon GO agosto 2025

Il Pokémon trasformista Ditto fa il suo ritorno in Pokémon GO nel mese di agosto 2025. Nonostante l’introduzione di numerosi nuovi Pokémon attraverso eventi come il Water Festival 2025, Ditto rimane uno dei più difficili da catturare, grazie alla sua particolare modalità di individuazione. La peculiarità principale di Ditto consiste nel potersi mascherare da altri Pokémon, rendendo difficile riconoscerlo fino al momento della cattura. Questo articolo illustra le strategie e le informazioni necessarie per aumentare le possibilità di trovare e catturare Ditto durante questo periodo. tutte le maschere di Ditto in Pokémon GO – agosto 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ditto travestimenti in Pokémon GO agosto 2025

In questa notizia si parla di: pokémon - ditto - agosto - travestimenti

Ditto travestimenti in Pokémon GO: guida completa luglio 2025 - Il mese di luglio 2025 presenta una delle sfide più complesse per i giocatori di Pokémon GO: la cattura di Ditto.

Pokémon GO, dove trovare e come catturare un Ditto (luglio 2025).