Dissonorata-Delitto d’onore in Calabria di e con Saverio La Ruina appuntamento al Monte di Pietà

Il cartellone di appuntamenti estivi promossi dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Messina, prosegue con l’evento in programma domenica 3 agosto, alle ore 21, al Monte di Pietà di via XXIV Maggio, nell’ambito della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

