dissesto idrogeologico confeuro | dati ispra allarmanti serve prevenzione

“Il nuovo rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia restituisce un quadro estremamente preoccupante: rispetto al 2021, il territorio nazionale soggetto a pericolo è aumentato del 15%, e ben il 94,5% dei comuni italiani risulta esposto a rischio frana o alluvione. Sono numeri che non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Riqualificato il parco Leopardi di Torino: effettuati interventi di messa in sicurezza sul dissesto idrogeologico - Il Parco Leopardi è stato riqualificato. Sono stati infatti inaugurati gli interventi di manutenzione straordinaria che sono stati realizzati nell’area verde collinare che si trova a pochi passi da corso Moncalieri.

A Chieti si è costituito il gruppo di lavoro consiliare sul dissesto idrogeologico - A Chieti si è costituito il gruppo di lavoro consiliare sul dissesto idrogeologico. Il gruppo vede coinvolti con l’Ufficio di presidenza quattro consiglieri comunali designati dalla capigruppo quali: quali Carla Di Biase (Fratelli d’Italia), Edoardo Raimondi (Avs), Damiano Zappone (Forza Italia).

Dissesto idrogeologico a Chieti, Ferrara e Febo al Ministero: "Pronti a superare l’emergenza con un piano condiviso" - Incontro operativo questa mattina al ministero per la Protezione civile tra il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il presidente del consiglio comunale Luigi Febo e il ministro Nello Musumeci, per affrontare il tema del dissesto idrogeologico che coinvolge la città e l’area circostante.

