Disperso in mare da due giorni tragico epilogo | ritrovato il cadavere del 77enne

POSTO ROSSO (Alliste) – Era disperso da due giorni in mare il 77enne di Marigliano, venuto nel Salento a trascorrere qualche giorno di vacanza e finito, suo malgrado, protagonista di una drammatica vicenda con ora l’epilogo peggiore: è stato trovato al largo il corpo dell’uomo, Francesco Monda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

