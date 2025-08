Dispersione scolastica in calo in Campania l?intervista Paola Brunese È la vittoria del gioco di squadra | rafforzare i corsi di orientamento

Un trend positivo, frutto di «un gioco di squadra», che ha messo assieme, attorno allo stesso tavolo, soggetti e ruoli istituzionali diversi. Ne è convinta il giudice Paola. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dispersione scolastica in calo in Campania, l?intervista Paola Brunese «È la vittoria del gioco di squadra: rafforzare i corsi di orientamento»

In questa notizia si parla di: gioco - paola - squadra - dispersione

Il gioco gratis di Dragon Ball che non ti aspetti: ecco Gekishin Squadra - In definitiva, Gekishin Squadra non è un gioco privo di potenzialità, ma ha ancora tanto da dimostrare e necessita di rifiniture in termini di leggibilità dell’azione. Si legge su everyeye.it