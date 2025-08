Dispersione scolastica a Napoli il Prefetto | Effetto positivo del decreto Caivano

“Il decreto Caivano ha avuto un impatto positivo sul fenomeno della dispersione scolastica perché ha individuato una procedura che responsabilizza tutti, dai dirigenti scolastici, ai sindaci all’autorità giudiziaria. I dati dicono che rispetto all’anno scorso abbiamo ancora margini di miglioramento ma tanti ragazzi sono rientrati a scuola”. Lo ha dichiarato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a margine della conferenza stampa svoltasi nel palazzo della Prefettura per presentare i dati sulla dispersione scolastica a Napoli e provincia. All’incontro ha partecipato anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dispersione scolastica a Napoli, il Prefetto: "Effetto positivo del decreto Caivano"

‘SuperAbili: fiorisce l’inclusione’, oggi il convegno sulla dispersione scolastica - Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento, si terrà il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione” con l’interazione dei diversi attori del territorio alleati in una rete inter istituzionale per il superamento degli ostacoli culturali legati alla disabilità per sviluppare inclusione sociale, prevenire e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, nonché avvicinare il mondo scolastico al mondo del lavoro e promuovere attività imprenditoriali.

Dispersione scolastica e percorsi sbagliati, le storie di Lorenzo e Adelmo. «Cambiare strada è possibile se qualcuno ti aiuta davvero a scegliere» - Orientamento, laboratori, ascolto e imprese: così a Milano è nato uno spazio che parla ai ragazzi con strumenti concreti

Dispersione scolastica in Sicilia, il 9% degli studenti abbandona le superiori: un confronto al Regina Margherita - La scuola è da sempre uno dei principali luoghi di crescita, confronto e formazione per i giovani, ma oggi più che mai si trova ad affrontare sfide sempre più complesse.

