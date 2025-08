Disavventura per l’avvocato delle star | smarrisce lo zaino con i passaporti sul treno poi il lieto fine

Firenze, 1 agosto 2025 – Un viaggio da sogno tra arte, concerti e incontri illustri ha rischiato di trasformarsi in un incubo per Harley Lewin, avvocato internazionale noto per aver rappresentato alcune tra le più grandi star della moda e dello spettacolo. Tutto per colpa di una distrazione: lo zaino con passaporti, computer, AirPods, documenti riservati e oggetti personali dimenticato sul treno. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 30 luglio, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. I coniugi Lewin, reduci da un soggiorno in Toscana, erano appena arrivati in città quando si sono accorti della scomparsa dello zainetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disavventura per l’avvocato delle star: smarrisce lo zaino con i passaporti sul treno, poi il lieto fine

In questa notizia si parla di: avvocato - star - zaino - passaporti

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4: una star di How I Met Your Mother al cast - Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4: una star di How I Met Your Mother al cast Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer ha ingaggiato una star di How I Met Your Mother per la quarta stagione.

Avvocato di difesa in The Lincoln Lawyer 4 con una star di How I Met Your Mother - nuovi sviluppi nel cast di “Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer” per la quarta stagione. La serie legale di successo, “Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer”, si prepara a una nuova stagione che promette importanti novità dal punto di vista del cast.

Disavventura per l’avvocato delle star: smarrisce lo zaino con i passaporti sul treno, poi il lieto fine; Panico alla stazione, lieto fine: l’avvocato delle star Harley Lewin ritrova lo zaino smarrito.

Odissa per ritrovare lo zaino smarrito dal noto avvocato internazionale Harley Levin - Decisivi gli interventi Andrea Bocelli, Umberto Buratti e del Corpo Guardie di Città ... Si legge su luccaindiretta.it