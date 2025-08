Disabilità e condominio Tribunale di Napoli riconosce a condomino paraplegico il posto auto esclusivo vicino all’ingresso dello stabile

Il ricorrente, invalido al 100% e affetto da patologie gravi, lamentava il rischio di vedersi sottratto il posto auto che, pur non assegnato formalmente, gli era stato consentito di utilizzare stabilmente da anni Una vicenda condominiale riporta all'attenzione i diritti delle persone disabili.

In questa notizia si parla di: auto - posto - disabilità - condominio

