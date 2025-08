Disabili fondi dimezzati Le mamme si mobilitano | | I nostri figli penalizzati

Una situazione molto delicata sta coinvolgendo alcune famiglie di Marcallo con Casone, in particolare quelle con ragazzi disabili, che fanno parte dell’associazione Blue Family. A segnalare il problema è Marta, mamma di Carlo, insieme ad altre mamme, che stanno vivendo un momento di grande preoccupazione a causa di una recente decisione del Comune. Recentemente, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di ridurre i contributi destinati a coprire le rette per i ragazzi disabili. La novitĂ , che partirĂ da settembre, prevede una decurtazione del 50% rispetto alle precedente delibera del 2023, e questa decisione sta creando non poche difficoltĂ alle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabili, fondi dimezzati. Le mamme si mobilitano:: "I nostri figli penalizzati"

In questa notizia si parla di: disabili - mamme - fondi - dimezzati

