Diritto di chiamata a pagamento in farmacia spunta il cartello | Il servizio notturno costa 7 euro e 50 centesimi

SACILE - All'entrata di una delle più note e frequentate farmacie sacilesi è comparso un cartello che ricorda che nel servizio di turno notturno verrà richiesto un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Diritto di chiamata (a pagamento) in farmacia, spunta il cartello: «Il servizio notturno costa 7 euro e 50 centesimi»

In questa notizia si parla di: servizio - cartello - notturno - diritto

Diritto di chiamata (a pagamento) in farmacia, spunta il cartello: «Il servizio notturno costa 7 euro e 50 centesimi»; “Italiani razzisti!” e cartelli rubati: notte folle nel cuore di Livorno; Servizio notturno: diritto addizionale è norma statale, ma per urgenze nessun sovrapprezzo.

Cartello che comunica malattia della persona che offre servizio ... - Muia’ Pier Paolo 24/10/23 L’affissione di un cartello in cui si comunica la sospensione di un servizio per malattia della persona che deve fornire il servizio viola la privacy. Come scrive diritto.it

Mattarella, Servizio sanitario pilastro del diritto a salute - Mattarella, Servizio sanitario pilastro del diritto a salute Costituisce una risorsa preziosa ROMA, 08 ottobre 2024, 11:08 Redazione ANSA - ansa.it scrive