Direzione Erdis a rischio trasloco E’ allarme | Giù le mani da Urbino

La notizia ha iniziato a diffondersi mercoledì sera proprio alla festa per i 140 anni del Carlino ma nella mattinata di ieri è esplosa definitivamente: pare ci sia la volontĂ di spostare la sede lavorativa del direttore generale dell’ Erdis (Ente Regionale Regionale per il Diritto allo Studio) Giovanni Pozzari da Urbino ad Ancona? Dall’Erdis non trapela nulla, nessuno parla. Al momento quello che è certo è che non è presente nessun atto ufficiale, nemmeno dopo il Consiglio di Amministrazione di martedì scorso che però aveva molti punti all’ordine del giorno tra cui proprio la proroga del contratto del direttore generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Direzione Erdis a rischio trasloco. E’ allarme: "GiĂą le mani da Urbino"

Presidente Erdis a Urbino Capoluogo per parlare di Università - Nuovo incontro questo sabato per l’associazione Urbino Capoluogo: alle ore 10,30 nella sua sede di via Matteotti, 1 ci sarà la professoressa Agnese Sacchi (in foto con Giorgio Londei), docente di Scienza delle Finanze all’Università di Urbino e Presidente di Erdis Marche che parlerà di “Compiti e funzioni dell’Erdis in Urbino e nelle Marche “.

